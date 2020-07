Milan, Pioli: “Grande felicità per il rinnovo: attestato di stima del club” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ho sempre desiderato questo. Ho sempre lavorato per cercare di ottenere il meglio da me stesso e dai miei giocatori con la speranza di poter continuare questo lavoro fatto di qualità e continuità. C’è grande felicità per questo rinnovo, per questo attestato di stima da parte del club“. Stefano Pioli quasi tira un sospiro di sollievo: l’ombra di Rangnick è stata definitivamente allontanata e sarà ancora lui l’allenatore del Milan. Sul campo si è conquistato la conferma, firmando un nuovo contratto fino al 2022. “Ma ci deve essere ancora grande concentrazione – sottolinea a Milan Tv – Stiamo facendo bene, ci aspetta una partita importantissima e difficilissima con l’Atalanta, rimaniamo ... Leggi su sportface

