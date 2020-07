Milan, Pioli e la gioia del rinnovo: “desideravo si avverasse, ogni volta che entro a Milanello sono felice” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sette vittorie e due pareggi nelle ultime 9 gare, un cammino da Champions League, forse addirittura da scudetto. Con questi numeri Stefano Pioli ha convinto il Milan che lo ha riconfermato come allenatore fino al 2022, annullando il precontratto con Rangnick. Nel post partita di Sassuolo-Milan, Pioli si è detto contento del rinnovo: “sono emozionato perchè era la cosa che desideravo che si avverasse. sono molto felice perchè desideravo continuare questo lavoro, cominciato da poco e che potrà portarci grandi risultati in futuro. L’ambiente che si è creato a Milanello. Tutte le persone che lavorano al Milan lo hanno nel cuore e pensano a fare sì che i rossoneri ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - dicle_luca : @clape87 Con Pioli che storicamente il secondo anno stecca. E’ un aggiustatore non uno sviluppatore , purtroppo per… - ecovicentino : Serie A, il Milan non si ferma più: vede l’Europa, rinuncia a Rangnick e conferma Pioli. Atalanta da record -… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli Clamoroso Milan, Pioli rinnova per due anni. Salta Rangnick Corriere dello Sport Milan, Pioli rinnova fino al 2022. Rangnick rimane al Lipsia: “Non è il momento giusto”

Il Milan a sorpresa conferma Stefano Pioli, rinnovandogli il contratto fino al 2022, e facendo saltare di fatto l’accordo con Ralf Rangnick. Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan. La tr ...

Serie A, Ibra stende il Sassuolo: vola Milan di Pioli, sfuma Rangnick

Il Milan di Pioli non si ferma più e il tecnico si guadagna sul campo la riconferma. Una doppietta di Ibrahimovic consente ai rossoneri di battere il Sassuolo per 2-1 in trasferta e di scavalcare mome ...

Il Milan a sorpresa conferma Stefano Pioli, rinnovandogli il contratto fino al 2022, e facendo saltare di fatto l’accordo con Ralf Rangnick. Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan. La tr ...Il Milan di Pioli non si ferma più e il tecnico si guadagna sul campo la riconferma. Una doppietta di Ibrahimovic consente ai rossoneri di battere il Sassuolo per 2-1 in trasferta e di scavalcare mome ...