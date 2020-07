Milan-Pioli, avanti per i prossimi due anni: perché la conferma del tecnico emiliano è giusta e meritata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Qualità e professionalità. Sono principalmente queste i motivi che hanno spinto la dirigenza del Milan a confermare Stefano Pioli sulla panchina rossonera per le prossime due stagioni e far saltare sul più bello la trattativa per lo sbarco a Milano di Ralf Rangnick. Con l'avvento in panchina di Pioli dopo l'esonero di Giampaolo dello scorso ottobre il Milan ha saputo rialzare la testa dopo una prima parte di stagione davvero deludente e lontana dagli obiettivi fissati dalla proprietà: con una... Leggi su 90min

