Milan, lesione muscolare per Romagnoli: stagione finita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per il resto della stagione 2019/2020, a causa di una lesione al muscolo gastrocnemio. Il difensore italiano ha accusato il suddetto guaio muscolare in occasione del match contro il Sassuolo, valido per la trentacinquesima giornata della Serie A in corso e terminato 1-2 in favore dei rossoneri: Romagnoli salterà dunque la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e, come sopra accennato, non è prematuro definire conclusa la sua stagione. Leggi su sportface

CalcioPillole : #Milan, infortunio per #Romagnoli: lesione al polpaccio destro. Gli esami a cui è stato sottoposto il capitano d… - sportface2016 : #Milan: stagione finita per #Romagnoli - _Mills_ : RT @PBPcalcio: Per Romagnoli La risonanza conferma lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro #Milan - manolo_rinaldi : RT @PBPcalcio: Per Romagnoli La risonanza conferma lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro #Milan - VoceGiallorossa : ? #Milan, lesione al polpaccio per #Romagnoli: il difensore salterà le ultime partite di campionato #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Milan lesione Milan, per Romagnoli lesione al muscolo gastrocnemio. Nessun danno per Conti TUTTO mercato WEB Milan, allarme difesa: le condizioni di Romagnoli e Conti

Le condizioni dei vari Romagnoli, Conti e Kjaer Continua la marcia vittoriosa del Milan che ieri sera contro il Sassuolo ... Per quanto riguarda il capitano la risonanza conferma una lesione ...

Tegola Milan: due difensori infortunati contro la Sampdoria

La qualificazione del Milan alla prossima Europa League passerà anche dalla ... che nella trasferta di Sassuolo ha riportato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio ...

Le condizioni dei vari Romagnoli, Conti e Kjaer Continua la marcia vittoriosa del Milan che ieri sera contro il Sassuolo ... Per quanto riguarda il capitano la risonanza conferma una lesione ...La qualificazione del Milan alla prossima Europa League passerà anche dalla ... che nella trasferta di Sassuolo ha riportato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio ...