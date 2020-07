Milan, le dichiarazioni di Massara sul calciomercato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro mercato rossonero: “Donnarumma pilastro, parleremo con Ibra” Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport per chiarire il programma della società in vista della prossima stagione. Il ds ha chiarito la posizione su Donnarumma, che ieri ha raggiunto un traguardo molto importante: 200 presenze con la maglia rossonera. “Dobbiamo celebrare un traguardo davvero prodigioso, tanto più se ottenuto a 21 anni, è veramente un giocatore fantastico, sul quale bisogna cercare di costruire la storia, il presente e il futuro del Milan“. Massara ha fatto il punto sul futuro di ... Leggi su zon

commutativa : @andrea_alunni @DVACMILAN @NonEvoluto @TaiaAlessia @AndreaBricchi77 @PBPcalcio @KoalaCresc16 @papavanbasten… - maxligart : @C19official Il Milan è la squadra che gioca meglio con l'Atalanta,anche l'Inter di Pioli giocava bene prima del cr… - IononDevo : RT @Angelredblack1: @Alessan00172574 @86_longo @il_elliott Ha ammesso i contatti. Non può dire vado al Milan. Nemmeno Conte ha detto che ri… - rossoneropuro : @max68t Max come no, Boban se ne andato così rilasciando dichiarazioni ben precise sul ragno che avevano deciso se… - cirko75 : allora ricapitoliamo, volevate la permanenza di #Maldini al #Milan ma volevate l'allontanamento di #Pioli e l'arriv… -