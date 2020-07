Milan, la Bild spiega il motivo del mancato arrivo di Rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la vittoria fondamentale contro il Sassuolo, il Milan ha ufficializzato il rinnovo biennale di Stefano Pioli. L'allenatore emiliano rimarrà sulla panchina fino al giugno 2022 allontanando così lo spettro di Ralf Rangnick. Già durante il match SkySport aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui il tedesco avrebbe rinnovato con la Red Bull e la conferma è arrivata poco dopo tramite le parole del suo agente.Bild: "Rangnick VOLEVA PIENI POTERI"caption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300" Rangnick Red Bull (getty images)/captionIntervistato da Milannews.it il giornalista della Bild Christian Falk ha spiegato alcuni motivi per i quali la trattativa tra Rangnick e il ... Leggi su itasportpress

AndreaInterNews : #Rangnick ha detto no al Milan dopo aver visto nel dettaglio il progetto del Nuovo Stadio Milano insieme all'Inter (Bild) - sportli26181512 : Sportbild - Jovic, futuro in Francia? Kovac lo vuole al Monaco: Secondo quanto riportato da Sport Bild, il futuro d… - idvrn1899 : E, proprio ieri, queste le parole di uno dei procuratori di #Rangnick, Marc #Kosicke, alla #Bild: 'AC Milan e Ralf… - fabbianorozzang : RT @AscioneMauri: La bild conferma ranginck non verrà al Milan.... Rinnovo bioli per due anni..... - Ste_Gualdoni : RT @CalcioFinanza: Kosicke, procuratore di Rangnick, alla Bild: «AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per… -