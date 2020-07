Milan, incontro di mercato con Ramadani per il futuro di Rebic: piace anche Luka Jovic del Real Madrid (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ieri la vittoria sul Sassuolo e il temporaneo quinto posto in classifica, oggi incontri di mercato per costruire il Milan della prossima stagione, che rimarrà in mano a Stefano Pioli. Francois Nel/Getty ImagesSono giornate frenetiche per Maldini e Massara, impegnati oggi in un hotel di Milano per un faccia a faccia con Fali Ramadani, agente tra gli altri di Ante Rebic e Luka Jovic. L’attaccante croato ha trascinato letteralmente il Milan in questo 2020, segnando ben 11 reti che sono servite a far risalire la squadra fino al quinto posto. Il club rossonero ha intenzione di trattenere Rebic, arrivato la scorsa estate in prestito dall‘Eintracht, per questo motivo ha già iniziato a muovere i primi passi con ... Leggi su sportfair

