Milan, incontro con Ramadani: si parla di Jovic e Rebic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luka Jovic ed Ante Rebic sono nomi caldi nell’incontro tra il Milan e l’agente Ramadani: da sbloccare la situazione legata al riscatto del croato Dal campo al mercato. Dopo aver conquistato l’Europa e rinnovato il contratto di Stefano Pioli, il Milan adesso si concentra sul riscatto di Ante Rebic e la possibilità di vestire di rossonero Luka Jovic. Nella giornata odierna, come riferisce Milan News, è andato in scena un incontro molto importante con Fali Ramadani, agente dei due calciatori: a presenziare per la dirigenza sono stati Paolo Maldini e Frederic Massara. Per quanto riguarda il croato, la situazione è intricata: l’Eintracht è disposto a cedere ... Leggi su zon

