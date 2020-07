Milan, incontro con l'agente Ramadani per il futuro di Rebic: coinvolta anche la Fiorentina. I dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giorni e ore importanti per il Milan del futuro. Dopo la clamorosa svolta di ieri, con l'annuncio del rinnovo di Stefano Pioli e il conseguente abbandono della pista Rangnick, il Milan continua a proiettarsi al futuro e oggi pensa alla conferma di Ante Rebic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan, nelle persone di Paolo Maldini e il ds Massara ha incontrato il noto procuratore Fali Ramadani, agente di Ante Rebic ma anche di un altro obiettivo rossonero, Luka Jovic. AC Milan v... Leggi su 90min

