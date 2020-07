Milan, Gazidis: “Pioli ha dimostrato di essere la persona giusta per questo progetto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fiducia in Stefano Pioli. Anche nel day-after l’annuncio del rinnovo fino al 2022, proseguono gli attestati di stima da parte della dirigenza nei confronti del tecnico rossonero. “Abbiamo speso molti mesi per scegliere la figura migliore per creare un Milan vincente, giovane, ambizioso e rafforzato con qualche elemento di esperienza – ha spiegato l’ad Ivan Gazidis ai microfoni di Milan Tv -. Noi vogliamo offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, bello, veloce e intenso. Pioli lo sta facendo, ha dimostrato di essere la persona giusta. Sarà una voce importante per la nostra squadra-mercato, non c’è successo senza unità“. Leggi su sportface

