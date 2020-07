Milan, El Chiringuito: “Rossoneri su James Rodriguez, il Real Madrid è disposto a trattare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan, in questo periodo post-lockdown, ha decisamente stupito, fornendo un rendimento al di sopra delle aspettative, almeno per quanto visto nei primi due terzi di stagione. Stefano Pioli, dunque, si è meritato la riconferma, e ora la società rossonera è pronta a lanciarsi sulla sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna ‘El Chiringuito’, ha sganciato una vera e propria bomba, insistendo su un possibile interessamento del club di via Aldo Rossi per l’attaccante del Real Madrid James Rodriguez. I Blancos sono disposti a trattare la cessione, ma la richiesta si aggira intorno ai 32 milioni di euro; per di più sul colombiano si sono anche Inter, Benfica e Manchester United. Leggi su sportface

