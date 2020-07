Milan e Inter sulle tracce di James Rodriguez (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo quanto riportato da El Chiringuito de Jugones, il Milan e l’Inter sarebbero sulle tracce di James Rodriguez. Il colombiano è in uscita dal Real Madrid e suscita l’Interesse anche di Benfica e Manchester United. El Chiringuito sostiene che basterebbero 32 milioni di euro a chiudere l’affare. “Se un club si presenta dal Real con 32 milioni di euro, l’affare si chiude”. L'articolo Milan e Inter sulle tracce di James Rodriguez ilNapolista. Leggi su ilnapolista

