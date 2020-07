Milan, con Pioli cambia tutto anche sul fronte mercato: sarà una squadra sempre più italiana (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan ha cambiato strategia. Mossa a sorpresa del club rossonero, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio: Stefano Pioli sarà l’allenatore anche per la prossima stagione, è stato deciso di rinnovare il contratto con l’ex Fiorentina fino al 2022. Sfuma dunque l’arrivo di Rangnick. Si tratta di una scelta logica quella del Diavolo, il percorso post-lockdown è stato veramente entusiasmante con una serie di risultati utili consecutivi e tante posizioni recuperate. Adesso cambiano, ovviamente, anche le strategie sul fronte mercato. A partire da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è lasciato scappare una frase al termine della partita contro il Sassuolo e potrebbe far parte della rosa ... Leggi su calcioweb.eu

