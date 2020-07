Milan, clamoroso: salta l'arrivo di Rangnick. Pioli confermato fino al 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 " Come un fulmine a ciel sereno, il Milan , che battendo questa il Sassuolo 2-1 si è assicurato quantomeno la partecipazione ai prossimi preliminari di Europa League, ha deciso ... Leggi su quotidiano

CorSport : Clamoroso #Milan, #Pioli rinnova per due anni. Salta #Rangnick ?? - AntoVitiello : ? Continua a macinare punti il #Milan, superato pure il #Parma. Condizione eccezionale per Franck #Kessie al suo te… - infoitsport : Clamoroso: Pioli pronto al rinnovo con il Milan. Rangnick conferma: “Abbiamo deciso insieme” - gazz_rossonera : Tuttosport, prima pagina: “Clamoroso: Pioli resta al Milan” - salvione : Clamoroso Milan, Pioli rinnova per due anni. Salta Rangnick -