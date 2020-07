"Mike Tyson ha rifiutato 20 milioni di dollari per un incontro senza guantoni" (Di mercoledì 22 luglio 2020) LONDRA - Mike Tyson , che a 54 anni ha annunciato di essere pronto al ritorno sul ring , ha rifiutato un'offerta di 20 milioni per partecipare ad un incontro di boxe a mani nude, senza guantoni. Lo ... Leggi su corrieredellosport

LONDRA - Mike Tyson, che a 54 anni ha annunciato di essere pronto al ritorno sul ring, ha rifiutato un'offerta di 20 milioni per partecipare ad un incontro di boxe a mani nude, senza guantoni. Lo ripo ...

Ecco perchè Mike Tyson è straordinario

Mike Tyson ha segnato la storia del pugilato per il suo percorso fuori dal comune e per la sua aggressività leggendaria rendendo ognuno dei suoi combattimenti uno spettacolo unico. E’ famoso come uno ...

