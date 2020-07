Mihajlovic show dopo la sconfitta contro l’Atalanta: moscerini, Barrow emozionato e Tomiyasu “Sayonara” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una sconfitta quella del Bologna a Bergamo contro l’Atalanta che non toglie la voglia di scherzare al tecnico rossoblù in conferenza stampa. L’analisi della partita passa per “Barrow che questa sera era emozionato” ma anche dai moscerini, presenti a sciami sul campo dei nerazzurri: “Sembra che siano venuti tutti a Bergamo a passare le vacanze; ne ho mangiati almeno mezzo chilo, per fortuna dicono che siano tutte proteine”. Un passaggio anche su alcuni giocatori apparsi stanchi e acciaccati durante la partita: “L’unico che dovrebbe essersi stirato è il giapponese ‘Sayonara’, Tomiyasu. Gli altri – ha concluso Mihajlovic – erano solo stanchi”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

