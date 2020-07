Migranti, trovato dalla guardia costiera libica il gommone al largo della Libia. Alarm phone: “Siamo sollevati ma temiamo per le loro vite” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Stanotte le circa 120 persone (infine 131) sul gommone in pericolo sono state trovate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate in Libia”. Commenta così l’ong Alarm phone su Twitter il ritrovamento del gommone da ieri alla deriva al largo delle coste nordafricane. “Siamo sollevati che siano sopravvissuti – aggiungono – ma temiamo per le loro vite, in una zona di guerra dove tortura, stupro e detenzione sono sistematiche”. Il gommone si trovava a circa cinquanta miglia dalle coste libiche quando Moonbird, l’aereo a disposizione della ong Sea-Watch per il pattugliamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

Migranti, trovato dalle autorità libiche il gommone con 131 persone a bordo

"CASA DEI GABBIANI"

