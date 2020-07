Migranti: Maraventano (Lega), ‘bloccato traghetto passeggeri per far salire i tunisini’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – “Hanno bloccato il traghetto passeggeri che stava facendo rotta per Porto Empedocle per fare salire un gruppo di Migranti tunisini e trasferirli sulla terraferma. E su quella nave oltre ai passeggeri ci sono anche derrate alimentari che devono arrivare in tempo utile a Porto Empedocle”. E’ la denuncia dell’ex senatrice Angela Maraventano (Lega). “Bisogna mettere davanti alle coste di Lampedusa la nave quarantena Zazà, come era stato fatto a Pozzallo e Porto Empedocle – dice – perché Lampedusa non può sopportare tutto il peso dei Migranti”. L'articolo Migranti: Maraventano (Lega), ... Leggi su calcioweb.eu

All'hotspot di Lampedusa ci sono più di 500 migranti. Avvistamenti e soccorsi di barchini, nelle acque antistanti all'isola, così come gli approdi direttamente sulla terraferma sono andati avanti per ...

Migranti: Maraventano (Lega), 'bloccato traghetto passeggeri per far salire i tunisini'

E' la denuncia dell'ex senatrice Angela Maraventano (Lega). "Bisogna mettere davanti alle ... Empedocle - dice - perché Lampedusa non può sopportare tutto il peso dei migranti".

All’hotspot di Lampedusa ci sono più di 500 migranti. Avvistamenti e soccorsi di barchini, nelle acque antistanti all’isola, così come gli approdi direttamente sulla terraferma sono andati avanti per ...E' la denuncia dell'ex senatrice Angela Maraventano (Lega). "Bisogna mettere davanti alle ... Empedocle - dice - perché Lampedusa non può sopportare tutto il peso dei migranti".