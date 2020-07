Migranti, le coste italiane prese d’assalto. Ma il 30 il Senato “processa” Salvini su Open Arms (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Senato voterà il 30 luglio sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per il caso della Ong spagnola Open Arms.Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Senato. «Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini e si segnalano decine di immigrati positivi al Covid che scappano dai centri di accoglienza, giovedì 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro di me per il No allo sbarco degli immigrati a bordo della Open Arms – dice Salvini. – Orgoglioso di quello che ho fatto, non vedo l’ora di vincere le elezioni per tornare al governo e difendere l’Italia e gli ... Leggi su secoloditalia

SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - SecolodItalia1 : Migranti, le coste italiane prese d’assalto. Ma il 30 il Senato “processa” Salvini su Open Arms… - sarahross71 : RT @ilgiornale: Cresce di giorno in giorno la tendopoli di viale Pretoriano, a due passi dalla stazione Termini, dove pernottanto decine di… - schopenhauer788 : @FebeDiCencrea Bastarda ... ?????? Non sono politico italiani, sono loro ad essere i migranti gli stranieri che hanno… - TerlizziGerardo : RT @ilgiornale: Negli ultimi due giorni, circa 90 migranti sono sbarcati sulle coste della Sardegna, davanti ai bagnanti; FdI: 'Nel nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti coste Nuovo sbarco di migranti sulle coste sarde L'Unione Sarda Migranti, le coste italiane prese d’assalto. Ma il 30 il Senato “processa” Salvini su Open Arms

Il Senato voterà il 30 luglio sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per il caso della Ong spagnola Open Arms.Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Senato. La vicenda è relativa al ...

Migranti, 120 su un gommone in difficoltà al largo della Libia. "Non lasciamoli affogare"

"Crediamo che questa barca in difficoltà avvistata da Moonbird sia quella che ha contattato Alarm Phone. "Le persone in difficoltà dicono che ci sono 24 minori a bordo – scrive ancora Alarm Phone – Ne ...

Il Senato voterà il 30 luglio sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per il caso della Ong spagnola Open Arms.Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Senato. La vicenda è relativa al ..."Crediamo che questa barca in difficoltà avvistata da Moonbird sia quella che ha contattato Alarm Phone. "Le persone in difficoltà dicono che ci sono 24 minori a bordo – scrive ancora Alarm Phone – Ne ...