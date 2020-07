Migranti fuggono da centro accoglienza, botte ai carabinieri: “ora basta!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Immigrazione, ira del sindacato di Polizia: “Militari picchiati dai Migranti, basta con queste ong generose, anche noi siamo esseri umani da difendere”. “Anche noi siamo esseri umani da difendere”… Già, spesso la solidarietà molto italiana dimentica chi per fare rispettare la legalità, rischia la vita ogni giorno: forze dell’ordine e operatori sanitari. E, dopo l’ennesima aggressione da parte di Migranti ai danni di carabinieri, il sindacato di Polizia dice basta. L’ultimo episodio: due tunisini tentano la fuga dal centro d’accoglienza “Casa dei gabbiani” di Agrigento e si scagliano contro tre carabinieri che cercavano di impedirglielo. I due tunisini sono stati bloccati e ... Leggi su chenews

La polizia sta indagando sull’episodio: i responsabili, dell’apparente età di 14/16 anni sono fuggiti. Un’ospite è stata sfiorata dalla pietra. Il centro ospita 10 donne e 3 bambini per lo più migrant ...Modica - C’è forte preoccupazione in provincia di Ragusa per la situazione che si sta vivendo nel centro di accoglienza di contrada Cifali tra i comuni di Ragusa e Comiso dove nel breve volgere di poc ...