"Mi avete rotto le palle". Zangrillo, sbroccata epica contro i terroristi del virus? Come gode Salvini: occhio a questo video (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Emergenza? Ne ho le palle piene, gli italiani devono sapere la verità". Queste, in estrema sintesi, le parole di Alberto Zangrillo a In Onda nella puntata su La7 di martedì 21 luglio. Già, il medico del San Raffaele, ospite in collegamento di David Parenzo e Luca Telese, ha sbottato: basta terrorismo sul coronavirus, basta parlare di un'emergenza che, a suo giudizio, non c'è. O meglio, non c'è più. Tesi che Zangrillo ha più volte espresso in queste settimane, attirando a sé ire e anatemi. Ma il diretto interessato tira dritto, senza se e senza ma. E lo sfogo di Zangrillo è stato particolarmente apprezzato da Matteo Salvini, che ha rilanciato su Twitter un breve estratto di In Onda, quello di cui vi abbiamo dato conto, ... Leggi su liberoquotidiano

"Emergenza? Ne ho le palle piene, gli italiani devono sapere la verità". Queste, in estrema sintesi, le parole di Alberto Zangrillo a In Onda nella puntata su La7 di martedì 21 luglio. Già, il medico ...

Nuova Juve, ecco la lista di Sarri: al primo posto Jorginho, poi Milik e Palmieri

Sotto questo profilo l’uscita di Miralem Pjanic lo aiuta non poco, considerato che il bosniaco non ha propriamente le caratteristiche a lui gradite. E l’arrivo di Arthur va semmai a coprire la possibi ...

Sotto questo profilo l'uscita di Miralem Pjanic lo aiuta non poco, considerato che il bosniaco non ha propriamente le caratteristiche a lui gradite. E l'arrivo di Arthur va semmai a coprire la possibi ...