Meteo – Previsti forti temporali con rischio nubifragi su Milano (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’allerta Meteo è in vigore fino a giovedì mattina: ecco cosa succederà. Ancora Maltempo a Milano. Alle 15 di mercoledì 22 luglio è entrata in vigore un’allerta Meteo della protezione civile della Lombardia per temporali forti (codice giallo, livello di pericolo due su quattro). La perturbazione che si abbatterà su Milano è prevista per la … Leggi su periodicodaily

