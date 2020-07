Meteo PADOVA: ulteriori TEMPORALI, anche forti. Più SOLE nel weekend (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Meteo su PADOVA vedrà variabilità giovedì, tra SOLE e nuovi acquazzoni attesi entro sera. Venerdì si avrà il culmine di questa ondata d'instabilità, con TEMPORALI anche forti. Seguirà un miglioramento da sabato. Giovedì 23: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Venerdì 24: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 16 mm. Temperatura da 20°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3700 ... Leggi su meteogiornale

