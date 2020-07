Meteo NAPOLI: si protrae il bel tempo grazie all'anticiclone (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI si manterrà stabile sino almeno a venerdì e sabato, ma proprio nel weekend dovrebbe affluire aria più fresca e secca che porterà un po' di sollievo rispetto al caldo afoso dei giorni precedenti. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Giovedì 23: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Venerdì 24: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - ANTICICLONE INARRESTABILE con #SOLE e CALDO AFOSO, ecco le previsioni - NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Meteo a #Napoli: le previsioni del 21 luglio - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 32 C e un minimo di 22 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 21 luglio -