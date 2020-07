Meteo Italia sino al 2 Agosto, super ANTICICLONE da piena Estate (Di mercoledì 22 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 2 Agosto Oggi abbiamo notato delle differenze importanti nelle proiezioni Meteo climatiche per i primi di Agosto. Differenze che ovviamente ci vengono proposte dai principali modelli matematici e che ci suggeriscono, al di là della prudenza indotta dall’ampia distanza temporale, molta cautela. Anzitutto verso la fine di luglio potrebbe verificarsi un nuovo break oceanico, con effetti che ancora una volta potrebbero esplicarsi maggiormente nelle regioni settentrionali. Dopodiché un po’ tutti i centri di calcolo vedrebbero la riaffermazione dell’Alta Pressione ma è proprio sul consolidamento che vi sono delle differenze non trascurabili. Volendo fare affidamento sul modello più affidabile in assoluto, ovvero l’europeo ... Leggi su meteogiornale

