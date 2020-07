Meteo escalation Super TEMPORALI. Le aree a rischio. GRANDINE anche grosse dimensioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo strapotere attuale dell’anticiclone è alla base del Meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pur di origine oceanica e di matrice azzorriana, sta ricevendo un importante contributo di masse d’aria di provenienza afromediterranea. Il campo di alta pressione verrà subito insidiato da infiltrazioni atlantiche che andranno ad erodere il perimetro settentrionale della cupola di alta pressione. Un primo indebolimento dell’anticiclone si manifesterà pertanto al Nord Italia nella parte centrale della settimana. E ci siamo, da ieri pomeriggio sono tornati i TEMPORALI si alcune aree del Nord Italia, con anche pesanti nubifragi e grandinate. Possibilità anche di ... Leggi su meteogiornale

Nel corso della settimana vivremo una sorta di doppia faccia sul fronte meteorologico, passando da un vero e proprio ruggito africano all'ennesimo blitz temporalesco di questa prima parte d'estate, in ...

Temperature roventi fino a 40°CDopo numerosi tentennamenti, ora l'estate sembra decisa a mostrare il suo volto più stabile e caldo grazie alla presenza dell'anticiclone africano che ha già iniziato a ...

