Meteo da PAZZA ESTATE, sbalzi micidiali. Dal CALDO a sferzate di TEMPORALI (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la burrascosa rinfrescata degli ultimi giorni della scorsa settimana, prosegue la fase Meteo estremamente dinamica sul Mediterraneo e sull’Italia, in quanto vengono a contrapporsi l’anticiclone con il flusso perturbato atlantico che agisce indisturbato alle medie-alte latitudini europee. In questi ultimi giorni l’alta pressione è tornata ad insediarsi sulla nostra Penisola, apportando un repentino aumento delle temperature, a causa di ingerenze nord-africane. Non è certo CALDO così eccessivo, trattandosi peraltro di temporanee rimonte d’aria di matrice sub-tropicale. Ora però l’anticiclone inizia di nuovo a cedere, in quanto le correnti perturbate tornano ad abbassarsi di latitudini, erodendo il bordo settentrionale del campo anticiclonico. Ne deriva un nuovo sconquasso ... Leggi su meteogiornale

odiarciinsieme : RT @_emmarules_: Quando ha cantato Love on the Brain allerta meteo a Rivoli, quella è pazza #circozzi - _emmarules_ : Quando ha cantato Love on the Brain allerta meteo a Rivoli, quella è pazza #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo PAZZA Meteo da PAZZA ESTATE, sbalzi micidiali. Dal CALDO a sferzate di TEMPORALI Meteo Giornale Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno

Panoramica generale: entrare in contatto con qualcuno che ti diverte e ti fa stare bene può darti la spinta emotiva di cui hai bisogno. Chi è la persona più divertente del tuo mondo? Ci sarà sicuramen ...

Situazione Chiara

Sembra incredibile, ma c’è ancora chi commenta la performance di Chiara Ferragni agli Uffizi. E, ancora più sconcertante, prosegue l’onda lunga dell’indignazione. Come se aver ingaggiato la celebre in ...

Panoramica generale: entrare in contatto con qualcuno che ti diverte e ti fa stare bene può darti la spinta emotiva di cui hai bisogno. Chi è la persona più divertente del tuo mondo? Ci sarà sicuramen ...Sembra incredibile, ma c’è ancora chi commenta la performance di Chiara Ferragni agli Uffizi. E, ancora più sconcertante, prosegue l’onda lunga dell’indignazione. Come se aver ingaggiato la celebre in ...