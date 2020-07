Meret: “Il punto forte del Parma sono le ripartenze, dobbiamo essere molto attenti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ai microfoni di Dazn prima di Parma-Napoli, ha parlato il portiere azzurro Alex Meret. “E’ complicato, ma sappiamo che se vogliamo arrivare preparati alla sfida contro il Barcellona dobbiamo giocare al massimo fino alla fine. Sarà una partita complicata ma dobbiamo a tutti i costi fare i tre punti”. Oggi affrontate una squadra che gioca tanto in contropiede e può crearvi difficoltà. “Sì, il Parma segna tanto in contropiede, ha giocatori davanti molto veloci che ci possono mettere in difficoltà sulle ripartenze, che sono il loro punto forte. dobbiamo essere bravi a contenerli ed essere attenti in ... Leggi su ilnapolista

