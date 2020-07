Meredith Kopit Levien sarà la nuova amministratrice delegata del New York Times (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dal prossimo 8 settembre Meredith Kopit Levien sarà la nuova amministratrice delegata del New York Times, prendendo il posto che dal 2012 è stato di Mark Thompson. Levien, che ha 49 anni ed è la più giovane amministratrice delegata nella storia del Leggi su ilpost

Meredith Kopit Levien sarà la nuova amministratrice delegata del New York Times

New York Times: Meredith Kopit Levien nominata nuovo ceo

