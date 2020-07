Mercogliano, il finanziamento per il completamento dei lavori allo stadio è realtà (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – “Il finanziamento di oltre 1 milione e mezzo di euro annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca per Mercogliano è realtà”. E’ l’annuncio del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. “Questo traguardo è il segnale tangibile che la nostra città si è finalmente avviata verso una nuova fase di rinascita e di sviluppo. Nella riunione di oggi, oltre ad “incassare” il finanziamento, i dirigenti regionali ci hanno garantito anche tempi molto brevi per l’esecuzione dei lavori. Sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo tracciato e che mi auguro porti ad altri nuovi traguardi e ringrazio vivamente il Presidente De Luca per l’attenzione e ... Leggi su anteprima24

