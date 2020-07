Mercato Inter: Lautaro Martinez risponde alle critiche (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, al termine della stagione Lautaro si vedrà proporre un rinnovo di contratto con ingaggio aumentato fino a 5,5 milioni di eur o. L'Inter vuole risolvere quanto prima ... Leggi su sport.virgilio

FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - franzoni_sara : @RadioSportiva Ha allenato inter e Milan per una questione di culo e mancanza di alternative. L'Inter lo prese perc… - MarcoYera : Incredibile come il 90 % dei nomi che accostano in questo momento all'Inter sono ex giocatori o pippe che non spost… - passione_inter : ?? TG Inter delle 13.30 ?? Le parole di #Lautaro, le ultime in vista di #InterFiorentina e tutto ciò che c'è da sape… - moontony : RT @Alex_Cavasinni: A) #Lautaro se ne va ---> 'L'#Inter perde i pezzi migliori' B) Lautaro resta ---> 'Problema gestionale per #Conte. E si… -