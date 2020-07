Meloni: «Imagine è omologazione mondialista, ma se uno ascolta solo la musica è una bella canzone» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo quello di Susanna Ceccardi arriva un altro colpo a Imagine di John Lennon. La sindaca di Cascina, candidata governatore della Toscana per la Lega in rappresentanza del centrodestra aveva detto che il testo della canzone era marxista. Il carico da undici, però, lo mette sul tavolo Giorgia Meloni, intervistata da Luca Telese e David Parenzo a In Onda: «Il testo di Imagine non mi appassiona – ha detto la leader di Forza d’Italia -. Dice che non ci siano le religioni e le nazioni: è l’inno dell’omologazione mondialista, io sto da un’altra parte». Insomma, Meloni su Imagine è molto severa, come del resto tutti gli altri politici sovranisti. ... Leggi su giornalettismo

