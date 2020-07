Medicina, testato esame del sangue che individua il tumore con quattro anni di anticipo (Di mercoledì 22 luglio 2020) testato l’esame del sangue che individua in anticipo il tumore. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. ROMA – E’ stato testato l’esame del sangue che individua in anticipo il tumore. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, è stato condotto dall’Università di San Diego e diversi atenei cinesi per capire se realmente è possibile riuscire a scoprire 5 delle malattie più comuni e difficili da trattare. In particolare, scrive La Repubblica, questo sangue sembra essere in grado di individuare i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato con ... Leggi su newsmondo

repubblica : Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti [di TIZIANA MORICO… - saldi_di : RT @Prudenza_Le_Mat: Scopri di avere il cancro, ancora prima di avere il cancro. ECCEZIONALE!!! Diagnosi precoce, testato esame del sangue… - Tommy_JP_91 : RT @Prudenza_Le_Mat: Scopri di avere il cancro, ancora prima di avere il cancro. ECCEZIONALE!!! Diagnosi precoce, testato esame del sangue… - giorgia_bravin : RT @repubblica: Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti [di TIZIANA MORICONI] [agg… - lillydessi : Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti - la Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Medicina testato Medicina, testato esame del sangue che individua il tumore con quattro anni di anticipo News Mondo