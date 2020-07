Mecar, parte da Battipaglia il sodalizio con Thermo King (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mecar, il più importante service provider data driven in Italia con oltre 70 anni di storia, ha selezionato Thermo King come partner strategico per l’ingresso nel settore del trasporto a temperatura controllata. Leader del settore fin dal 1938, Thermo King si è saputa distinguere per la costante capacità di innovare le proprie soluzioni e migliorare la qualità della vita attraverso la protezione e la cura dei prodotti utilizzati quotidianamente dalle persone in tutto il mondo. La partnership tra Mecar e Thermo King si focalizzerà inizialmente in Campania, che negli ultimi anni si è affermata tra i primi mercati su scala internazionale per quanto riguarda la logistica del freddo, e vedrà ... Leggi su ildenaro

