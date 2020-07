Maurizio Costanzo contro le due donne “Belen e Nina” il giornalista ci va giù pesante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Costanzo asfalta le due donne con parole dure e pesanti nei loro confronti Maurizio Costanzo ha colto l’occasione per dire la sua sulla questione Nina Moric, Belen Rodriguez. Qualche giorno fa le due donne hanno affermato che le questioni del passato sono state totalmente risolte e adesso tra loro scorre buon sangue, tutto è stato dimenticato. Sono state acerrime nemiche, hanno avuto parecchie discussioni anche per questioni amorose avendo condiviso lo stesso fidanzato, Fabrizio Corona. Ormai però si sono riconciliate e hanno fatto di tutto per costruire solide basi per una buona amicizia. A quanto pare ci sono anche riuscite, le rivelazioni di Nina Moric nei confronti di Belen sono la prova evidente che tutto tra loro è tornato alla normalità. ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Maurizio Costanzo critica Belen Rodriguez: 'Chi ha un ruolo pubblico deve dare il buon esempio' - beppebottero : E come si diceva al Maurizio Costanzo Show: 'Passerella!' - noemi_spa : RT @Jess7510_: Con collo c era solo una descrizione possibile: 'cosa non ha Maurizio Costanzo' Tre di denari vi penso! #reazioneacatena - Jess7510_ : Con collo c era solo una descrizione possibile: 'cosa non ha Maurizio Costanzo' Tre di denari vi penso! #reazioneacatena - bboklix : @stillgottvme AIUTO SEMBRA TIPO MAURIZIO COSTANZO, BRI I’M- -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Lisa Marzoli/ “Maurizio Costanzo 'un mecenate', mia mamma è stata severa ma dolce” Il Sussidiario.net "Non respiravo più. Ho creduto di morire". E quella confessione choc di Giuliana De Sio sul virus

Come tutti i settori, anche il mondo dello spettacolo è stato pesantemente colpito dalla pandemia da Coronavirus. Il cinema, il teatro e tutto il compartimento è ancora fermo, anche se si intravede un ...

Nina Moric e Belen Rodriguez senza mascherina: la reazione di Costanzo

Nina Moric e Belen Rodriguez sono state sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherine. Il giornalista ha risposto ad una domanda di una lettrice all’interno della rubrica per il settiman ...

Come tutti i settori, anche il mondo dello spettacolo è stato pesantemente colpito dalla pandemia da Coronavirus. Il cinema, il teatro e tutto il compartimento è ancora fermo, anche se si intravede un ...Nina Moric e Belen Rodriguez sono state sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherine. Il giornalista ha risposto ad una domanda di una lettrice all’interno della rubrica per il settiman ...