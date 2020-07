Marvel 616: le prime due clip della docuserie in arrivo su Disney+ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marvel 616 è la nuova docuserie in arrivo su Disney+ e online sono state condivise le prime due clip dell'atteso progetto. Marvel 616 è la nuova docuserie in arrivo su Disney+ di cui sono state diffuse le prime due clip online in attesa del panel che si svolgerà in occasione del Comic-Con@Home. Il primo video è tratto dall'episodio Higher, Further, Faster diretto dall'attrice e regista Gillian Jacobs, che mette in luce le donne pionieristiche di Marvel Comics e il modo in cui sono riuscite a raccontare storie di rappresentazione e inclusione. Ogni documentario della serie Marvel 616 racconta una storia ... Leggi su movieplayer

