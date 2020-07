Marvel 616, ecco i primi sneak peek della nuova docuserie su Disney+ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi Disney+ ha diffuso in anteprima due clip esclusive della nuova docuserie originale, Marvel 616 . La prima clip è tratta dall'episodio ' Higher, Further, Faster ' diretto dall'attrice e regista ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Marvel 616: le prime due clip della docuserie in arrivo su Disney+ - #Marvel #prime #della #docuserie - badtasteit : #Marvel616: i primi due sneak peek della docuserie prodotta per #Disney+ - 3cinematographe : #MarvelS616: #DisneyPlus rivela uno sneak peek della nuova serie #Marvel - cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel 616: le prime due clip della docuserie in arrivo su Disney+ - MangaForevernet : ? Marvel 616 - due teaser della docu-serie Disney+ ? ? -