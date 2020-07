Martina Stella regina estiva dei social media (con ritocco?) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Novità professionali o un altro bebè in arrivo? Nel suo ultimo post su Instagram, Martina Stella, 35 anni, è sibillina. Accenna, ma non dice. Insinua, ma non rivela apertamente. View this post on Instagram Summertime ☀️???? Adoro questi costumi ???? Siete stati già a mare????? @4giveness official #4giveness #4givenessisfreedom @studio19 official #studio19 A post shared by Martina Stella (@therealMartinaStella) on Jun 16, 2020 at 7:02am PDT «Calde giornate e sole fanno venire voglia di mare. Sono giorni bellissimi in famiglia e con gli amici», scrive a corredo di una bellissima immagine che la vede in spiaggia in costume, ma poi aggiunge anche un consiglio: «Rimanete collegati ... Leggi su iodonna

zazoomblog : Martina Stella sempre più regina dei social: la sua ultima foto fa impazzire - #Martina #Stella #sempre #regina - zazoomblog : Martina Stella la foto in costume fa insospettire i fan: realtà o “inganno”? - #Martina #Stella #costume - zazoomblog : Avete mai visto la sorella di Martina Stella? Ha 30 anni ed è molto sensuale [FOTO] - #Avete #visto #sorella… - FElektronique : Martina Stella - June 2020 [Images] - isidemanc : In bocca al lupo alla mia stella spacca tutto @Martina__B_ #circozzi ??? -