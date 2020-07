Martina Stella, conoscete il marito? Figlio di un famoso ex calciatore [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Martina Stella attivissima sui social, incanta i fan con la sua bellezza e con scatti sensuali. Fortunato è l’uomo che se l’è sposata. Lo conoscete? Ecco chi è. Moglie dal 2016 L’attrice del celebre film “L’ultimo bacio” è sempre bellissima perché continua a mantenere quell’aria da ragazzina che l’ha portata al successo. Forse non tutti … L'articolo Martina Stella, conoscete il marito? Figlio di un famoso ex calciatore FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TheWalkingRec : Sabrina Impacciatore sarà Arianna, UNA DONNA CHE GRIDA FORTISSIMO. Diletta Leotta sarà Martina Stella. Will Smi… - SkyTG24 : Martina Stella, lo scatto su Instagram che ha conquistato i fan - zazoomblog : Martina Stella regina estiva dei social media (con ritocco?) - #Martina #Stella #regina #estiva - zazoomblog : Martina Stella sempre più regina dei social: la sua ultima foto fa impazzire - #Martina #Stella #sempre #regina - zazoomblog : Martina Stella la foto in costume fa insospettire i fan: realtà o “inganno”? - #Martina #Stella #costume -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella Tutto su Martina Stella e lo strano dettaglio dell’ultimo scatto hot atuttonotizie Martina Stella, avete mai visto la sorella? Chi è Flavia [FOTO]

Classe 1989, Flavia Stella è la sorella minore della nota attrice Martina Stella. In molti si ricorderanno di Flavia Stella per via della sua apparizione a Ballando con le Stelle nel 2007, quando le d ...

Martina Stella scatto hot in costume, ma i fan notano uno strano dettaglio

Sempre bellissima e sensuale, Martina Stella ha pubblicato sui social network una serie di scatti che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. L’attrice, infatti, è apparsa in forma smagliante in co ...

Classe 1989, Flavia Stella è la sorella minore della nota attrice Martina Stella. In molti si ricorderanno di Flavia Stella per via della sua apparizione a Ballando con le Stelle nel 2007, quando le d ...Sempre bellissima e sensuale, Martina Stella ha pubblicato sui social network una serie di scatti che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. L’attrice, infatti, è apparsa in forma smagliante in co ...