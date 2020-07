Mark Rutte, l’uomo che governa i Paesi Bassi come un amministratore delegato (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Per Mark Rutte non c’è mai niente di personale. Anzi, gli italiani gli piacciono, ricorda spesso che l’ultima vacanza con la mamma, scomparsa da poco, è stata a Roma». In un’epoca di estenuante personalizzazione della politica, per capire le quattro giornate di Rutte al Consiglio europeo bisogna andare nella direzione opposta: svuotare il personaggio, invece di caricarlo. Ci dà una mano Jarl van der Ploeg, corrispondente dall’Italia per Volksrant. «Rutte si vede come il Ceo di una grande azienda. Deve fare un lavoro, portare i risultati a casa. Non è uno da grandi discorsi o ideali, è più un manager che deve dimostrare il ritorno economico delle sue azioni. Mentre durante il lockdown Conte mandava messaggi enfatici agli ... Leggi su linkiesta

