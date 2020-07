Marina greca in allerta per movimenti turchi nell'Egeo (Di mercoledì 22 luglio 2020) ATENE, 22 LUG - La Marina greca è in "allerta intensificata" a seguito dei movimenti turchi nel Mar Egeo. Lo riferiscono fonti ufficiali. La guardia costiera turca ha soccorso nelle ultime ore 110 ... Leggi su corrieredellosport

Speciale difesa: Grecia-Turchia, tensioni in aumento dopo Navtex diffuso da Ankara

La campagna durerà fino al 2 agosto. Secondo la stampa greca, è stata osservata nei giorni scorsi una maggiore attività presso la base navale turca di Aksaz che ha messo in allarme Atene e la Marina ...

La campagna durerà fino al 2 agosto. Secondo la stampa greca, è stata osservata nei giorni scorsi una maggiore attività presso la base navale turca di Aksaz che ha messo in allarme Atene e la Marina ...