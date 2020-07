Marco Senise, l’ex di Antonella Elia le scrive una lettera durante Temptation Island (Di mercoledì 22 luglio 2020) Antonella Elia tiene banco a Temptation Island dove sta vivendo la sua avventura, o meglio “il suo viaggio nei sentimenti”. Presto il pubblico vedrà come finirà tra lei e il suo compagno Pietro Delle Piane. Intanto però parla di lei un altro famoso ex, Marco Senise, noto soprattutto per la sua partecipazione al programma Forum. Marco Senise: lettera per Antonella Elia Marco Senise ha inviato una lettera pubblicata sul giornale DiPiù e indirizzata proprio alla ex Antonella Elia. Nocciolo della questione sarebbe la volontà della Elia di minimizzare il ... Leggi su thesocialpost

