Marche da bollo false, arrestato 47enne: trovata la stamperia illegale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – Un uomo di 47 anni è stato arrestato ad Afragola (Napoli) dai carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma, perché trovato in possesso, nella sua auto, di 100 Marche da bollo false da 16 euro ognuna, nascoste in un involucro; valori che secondo gli investigatori sarebbero stati poi utilizzati in atti giudiziari, certificazioni, pubbliche e attestazioni; un fenomeno, quello della produzione e dello smercio di Marche da bollo false, radicato soprattutto nelle Provincie di Caserta e Napoli, e che, fanno sapere dal Comando specializzato dell’Arma, sta assumendo negli ultimi tempi una valenza sempre più crescente e preoccupante, come dimostrano “le numerose operazioni effettuate ... Leggi su anteprima24

