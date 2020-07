Maltempo Veneto: allerta meteo per temporali su tutto il territorio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. Le previsioni indicano infatti, dalle ore centrali, aumento dell’instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane, in successiva parziale estensione al resto della pianura specie in serata e fino alle prime ore i giovedì; non si escludono locali fenomeni temporaleschi intensi. Per giovedì instabilità pomeridiana nelle zone montane, con possibili temporali intensi nella zona dolomitica.L'articolo Maltempo ... Leggi su meteoweb.eu

Non è tutto oro quello che luccica: nonostante l'anticiclone africano sia arrivato anche in Italia ed il caldo è in aumento, nelle prossime ore forti temporali colpiranno le regioni settentrionali ed ...

Temperature in media o poco sopra sulla nostra Penisola ed essendo questo il periodo più caldo dell’anno le temperature non faticano a raggiungere i +34/36 gradi da Nord a Sud. Se però al Centro-Sud l ...

