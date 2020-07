Maltempo a Vicenza, strade come fiumi e tetti scoperchiati a Schio: le immagini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Grandine, temporali e forti raffiche di vento. Il Vicentino è stato colpito da un’ondata di Maltempo che ha causato disagi e ha prodotto alcuni danni, soprattutto ai commercianti. Le zone più coinvolte sono quelle di Thiene e Schio. Nel video, il centro di Schio sommerso dall’acqua, con le strade diventate fiumi. L'articolo Maltempo a Vicenza, strade come fiumi e tetti scoperchiati a Schio: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

