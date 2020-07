Maglia Roma 2020-2021: ecco le immagini ufficiali – FOTO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tramite i propri profili social la Roma ha presentato la prima Maglia che utilizzerà la prossima stagione: le immagini Sui suoi profili social la Roma ha presentato ufficialmente la prima Maglia che indosserà la prossima stagione. Il comunicato del club giallorosso: «Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella Coppa Italia del 1979-80, che giunse al termine di un biennio che, a partire dal dicembre del 1978, vide il Club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’ per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del Lupetto. Richiamandosi a quel periodo, nelle maglie per il 2020-21 sul petto dei ... Leggi su calcionews24

