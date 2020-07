Mafia: Dia Caltanissetta sequestra beni per 10 milioni a imprenditore 'E' vicino ai boss' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - beni per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Caltanissetta all'imprenditore Giuseppe Li Pera, 71enne di Polizzi Generosa (Palermo), da anni residente a Caltanissetta. Il provvedimento di sequestro trae origine da un'attività investigativa condotta dal Centro Operativo nisseno e coordinata dal I Reparto della Dia, che, ripercorrendo la sua carriera imprenditoriale dalla metà degli anni' 80, ne "ha accertato la rilevante ascesa grazie ai continui rapporti intrattenuti con i vertici mafiosi siciliani, i quali gli hanno consentito di accrescere illecitamente il proprio patrimonio", dicono gli investigatori della Dia. Le indagini preventive hanno, infatti, "disvelato un quadro d'insieme composito, ... Leggi su liberoquotidiano

