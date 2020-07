Mafia: Dia Caltanissetta sequestra beni per 10 milioni a imprenditore 'E' vicino ai boss' (3) (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - Il provvedimento di sequestro eseguito dalla DIA di Caltanissetta, coadiuvata dai Centri Operativi di Roma e Torino, ha riguardato l'attuale patrimonio immobiliare ed imprenditoriale del Li Pera, "derivante da attività illecite ovvero frutto del loro reimpiego, stimato in oltre 10 milioni di euro e costituito- dall'intero compendio aziendale delle società S.I.G.I. Srl con sede a Caltanissetta, Immobil BI Srl, con sede a Roma e San Nocola Costruzioni Srl, con sede a Caltanissetta, tutte società attive nel settore delle costruzioni edilizie; - dalle quote societarie della Parco delle Maccalube, Centounopinil, della Studio 58 Srl tutte con sede in Caltanissetta, anch'esse prevalentemente operanti nel settore delle costruzioni edilizie; da 9 beni immobili ... Leggi su iltempo

