Mafia: Dia Caltanissetta sequestra beni per 10 milioni a imprenditore 'E' vicino ai boss' (2) (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - "La figura di Li Pera spiccò perché, alla fine degli anni '80, quale dipendente della società del nord Italia - Rizzani de Eccher (attiva nel settore delle grandi opere negli appalti pubblici), non soltanto si prodigò per quella ditta, ottenendo illeciti vantaggi in termini di aggiudicazione e gestione degli appalti in Sicilia, ma ne trasse personale arricchimento, agevolandosi della sua vicinanza al contesto mafioso dell'epoca - dicono gli investigatori -La storia controversa di Giuseppe Li Pera conta anche una formale collaborazione con la Giustizia, iniziata nel giugno 1992 e da lui interrotta nel gennaio del 2001, anno in cui cominciò l'ascesa imprenditoriale della sue numerose società, intestate a prestanome ec operanti nei settori dei parchi eolici in provincia di Catania, Messina e Trapani; dell'edilizia privata ...

