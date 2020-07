M5S sabato e domenica al Villaggio Rousseau, stavolta virtuale (Di mercoledì 22 luglio 2020) In attesa degli Stati generali del Movimento 5 stelle, il cui format, più di qualsiasi evento precedente, dovrebbe somigliare a un confronto democratico interno (addirittura un "congresso", secondo Alessandro Di Battista che per questo fu severamente bacchettato da Beppe Grillo), l'Associazione Rousseau riparte con un evento virtuale. Viste le restrizioni dovute all'emergenza Covid, niente Villaggio Rousseau, dopo le edizioni di Pescara nel 2018 e Milano nel 2019. In una conferenza stampa, anch'essa on line, l'evento è stato presentato dai vertici del braccio organizzativo del M5S e dal capo politico reggente Vito Crimi. "A dare vita alle Olimpiadi delle Idee, online da Milano sabato 25 e domenica 26 luglio, saranno: ministri, senatori, deputati, sindaci, consiglieri ... Leggi su ilfogliettone

